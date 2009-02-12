# 1 — $

Требуется придумать название для торговой марки кондитерских изделий (сахарное печенье, вафли). Название должно быть коротким и емким, достойно смотрется на рынке товаров данной категории, быть понятно для людей среднего класса и образования, легко запоминатся.

Оплата - 5$ за понравившееся название и положительный отзыв.

Варианты можно оставлять в комментах, либо присылать по аське 171064249

Хочу еще раз обратить внимание, что ответы типа "Готов", "Сделаю" и "Я тот, кто вам нужен" в качестве предложений не рассматриваются. Нужны мысли.

Спасибо всем за идеи, результат будет известен завтра. Я загляну еще с утра, так что если еще какие мысли появятся - пишите.