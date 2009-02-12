Название для торговой марки

$5
КопирайтингЗавершен28 заявок937 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Требуется придумать название для торговой марки кондитерских изделий (сахарное печенье, вафли). Название должно быть коротким и емким, достойно смотрется на рынке товаров данной категории, быть понятно для людей среднего класса и образования, легко запоминатся.

Оплата - 5$ за понравившееся название и положительный отзыв.

Варианты можно оставлять в комментах, либо присылать по аське 171064249

Хочу еще раз обратить внимание, что ответы типа "Готов", "Сделаю" и "Я тот, кто вам нужен" в качестве предложений не рассматриваются. Нужны мысли.

Спасибо всем за идеи, результат будет известен завтра. Я загляну еще с утра, так что если еще какие мысли появятся - пишите.

15 лет назад
ArtZone
Юлия 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
Победитель конкурса
ExLibris
Ольга 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
Ольга порадовала интересными идеями и приятным общением, а также, что очень важно, профессионализмом и качеством работы. Очень рекомендую.
Очень рада, что довелось сотрудничать с Юлией! Грамотно сформулированная задача, быстрая и своевременная онлайн-консультация по заданию, оплата сразу после завершения конкурса - все замечательно! Кроме того, Юлия - очень приятный человек и собеседник. Желаю всем побольше таких заказчиков!
Заявки фрилансеров
ExLibris
Ольга 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написание компредов по разработке сайтов

    $500

    На постоянное сотрудничество нужен копирайтер/продюсер/менеджер с опытом написания коммерческих предложений по веб-услугам (сайты/презентации). Мы даем общую идею будущего проекта (3-10 предложений) и от вас нужно развернутое описание красивым языком (3-4 страницы), желательно со своими идеями. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка слогана

    Здравствуйте! Необходимо разработать слоган для компании,занимающейся продажами итальянского отопительного оборудования: радиаторы отопления,котлы, труба, запорная арматура (все связано с теплом!)Название компании- Сахара Плюс.Ждем Ваших предложений!

    Копирайтинг68 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тексты для 10 сайтов (seo, веб-дизайн)

    $40

    Для сайтов www.megaseo.com.ua, www.webdesign.co.ua, www.seotakt.com.ua, www.seolife.com.ua, www.seomir.com.ua, www.prodvinem.com.ua, www.raskrutis.com.ua, www.seoguru.com.ua, www.seotime.com.ua, www.inseo.com.ua необходимо написать (отрерайтить) тексты всех страниц от 1000 до 1500 знаков. Необходимые страницы для каждого из сайтов: 1. главная с ключевыми словами (продвижение сайтов, раскрутка ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • SEOтексты для сайтов

    Приглашаю копирайтера принять участие в наполнении сайтов компании. Требуется написание текстов с заданными ключевыми словами объемом 1 тыс. знаков. Кол-во текстов - несколько сотен. Копирайт, рерайт или еще что-либо не имеет значения. Главное - уникальность для роботов и ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт статей

    Надо сделать рерайт статей. Качественно. С проверкой. Много. Всего около 300-500 тысяч знаков, если справитесь, то еще столько же и далее - больше. Жирный плюс: если сможете статьи разных авторов объединить под единый стиль и тематику связав ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка синонимированного кода.

    $50

    Требуется создать код статьи, который позволит в итоге произвести генерация нового материала. Например : (Моя собака/Мой четвероногий друг/Мой пёс) сегодня (в ударе/зажигает) (как никогда/словно обезумел). Понятно, что меняя конструкции, можно получить предложения, с аналогичным смыслом, но разным техническим ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать название для инет-проекта и слоган

    $1000

    Суть такая..нужно не длинное, легко запоминающееся, звучное название будущего бренда. Проект будет на подобие таких гигантов как гоогле, яндекс и тд. То есть включать в себя как минимум функции поисковой системы плюс почтовый web-интерфейс. Это, ...

    Копирайтинг105 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание квестов, историй и легенд

    $500

    Нужны Люди для написания квестов,историй и легенды в онлайн игре. Нужно человек 2-4. Надо описать професии навыки и так далее. Работа интересно но ее много=( Кто заинтересован стучите в приват и оставляйте контакты.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать статью

    Статья: около 2800 зн. Ключевые слова: праздники детей, праздники для детей, нужно чтобы повторялись в общей сложности 10 раз в тексте. Заказ на 2 статьи.

    Копирайтинг74 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Профайл компании ++. Кто может помочь?

    Что имеем? - Подобие профайла - Презентация кривоватая (PPT) - Сайт www.info-port.net с кучей (именно кучей) не шлифованного контента Что нужно? - Профайл компании - Презентация (без особых изысков) но хорошо структурированная - Выправленный контент Что можем предложить? - Поэтапную оплату ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад