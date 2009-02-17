Комплексные решения интернте-маркетинга. Индивидуальный подход.
Маркетинг
- Маркетинговый аудит онлайн бизнеса.
Маркетинговый план(стратегия) продвижения.
Маркетинговый анализ конкурентов.
Разработка конкурсов, акций.
Разработка программ лояльности и многоуровневых систем продаж.
- Настройка Яндекс Метрики, Google Analitics
Составление пользовательских отчетов
Консультации по Веб-аналитике
- Разработка стратегии электронных рассылок.
Разработка продающих писем.
Разработка триггерных писем.
- Создание системы продаж с оплатой за результат.
Разработка макетов лендингов.
Повышение конверсии лендингов.
Предварительная оценка емкости рынка лидов и стоимости лида.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
15 лет назад
Отлично составил анализ цен по 60 компаниям.
Ответный отзыв
Отличный заказчик.