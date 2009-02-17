m1ha

Михаил Голячук m1ha

 
44 годаУкраина/Ровно
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Комплексные решения интернте-маркетинга. Индивидуальный подход.

Маркетинг

    Маркетинговый аудит онлайн бизнеса.

    Маркетинговый план(стратегия) продвижения.

    Маркетинговый анализ конкурентов.

    Разработка конкурсов, акций.

    Разработка программ лояльности и многоуровневых систем продаж.

Веб-аналитика

    Настройка Яндекс Метрики, Google Analitics

    Составление пользовательских отчетов

    Консультации по Веб-аналитике

Директ маркетинг(электронные рассылки)

    Разработка стратегии электронных рассылок.

    Разработка продающих писем.

    Разработка триггерных писем.

Лидогенерация

    Создание системы продаж с оплатой за результат.

    Разработка макетов лендингов.

    Повышение конверсии лендингов.

    Предварительная оценка емкости рынка лидов и стоимости лида.

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Отзывы заказчиков
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Требуется составить сводный обзор цен в интернете
Отлично составил анализ цен по 60 компаниям.
Отличный заказчик.
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