Треб-ся копирайт/ рерайт, копирайтинг / рерайтинг

Работа заключается в написании отзывов к своим товарам. У каждого из нас наверняка есть чайник, микроволновка, пылесос, мобильный телефон, компьютер и т.д. на который Вы могли бы написать обзор, исходя из своего опыта использования. Интернет-магазин готов покупать ...
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Господа фрилансеры, мне требуется копирайтер / рерайтер для очень-очень продолжительного сотрудничества по теме написания статей для 4-х сайтов.
Мои текущие копирайтеры / рерайтеры с данными обьемами к сожалению не справляются, поэтому я вынужден искать дополнительно еще нескольких специалистов.
Руководитель
АНО "Центр Судебных Экспертиз"
Юрколлегия "Правозащита"
Kocтючeнкo Вacилий Влaдимирович
тел 8(925)504-18-14
acq (рабочий) 417781701
acq (домашний) 373353147
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Профиль сайтов имеет ЧЕТЫРЕ направления:
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН: Адвокаты и Адвокатские услуги, Семейные адвокаты, Юридические консультации, Европейский суд, Лишение водительских прав, Жилищный адвокат, Наследственное право, Уголовный адвокат, Страховое право, Взыскание долгов, Услуги усыновления, Военное право, Антпризыв, Снос домов, Долевое строительство, Инвестиционный контракт, Договор уступки прав, Предварительный договор, Гражданский иск, Авторское право, Интеллектуальное право, Патентное право, Трудовые споры.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА : Юридическое сопровождение, Услуги в арбитраже, Регистрация земли и недвижимости, Защита от рейдеров, Снятие ареста с банковских счетов, Налоговые адвокаты, Взыскание долга, Интеллектуальное право, Юридические услуги, Оффшоры (офшоры) на Кипре, Исковое заявление, Договорно право, Товарные знаки.
СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ - Экономические экспертизы, Строительно-техническая экспертиза, Инженерно-техническая экспертиза, Таможенная экспертиза, Экспертиза смет, Землеустроительная экспертиза, Почерковедческая экспертиза, Техническая экспертиза документов, Автотехническая экспертиза, Трасологическая экспертиза, Товароведческая экспертиза, Лингвистическая экспертиза, Искусствоведческая экспертиза, Экологическая экспертиза, Взрывотехническая экспертиза, Психологическая экспертиза, Криминалистическая экспертиза, Пожарная экспертиза, Экспертиза электромагнитных излучений, Экспертиза радиации, Экспертиза вибрации, Экспертиза шума, Ветеринарная экспертиза, Лабораторные исследования.
ОЦЕНОЧНЫЕ УСЛУГИ: Оценка недвижимости, Оценка квартир, Оценка ущерба, Оценка земли, Оценка предприятий (бизнеса), Оценка ценных бумаг, Переоценка, Оценка ОИС и НМА, Оценка инвестиций, Оценка техники, Центры оценки, Методики оценки имущества.
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На текущий момент в проекте участвуют 4-ре сайта, два из которых наполнятся статьями уже больше 2-х лет, однако работы так много, что нужно как минимум 5-ть копирайтеров для их полноценного и быстрого наполнения качественным, (оптимизированым под одно ключевое слово - 1 страница) контентом.
Нужны люди имеющие писать грамотно, имеющие знания для оптимизированного написания статьи под одно ключевое слово, пишущие легко, призывно, интересно и читабельно.
Оплату произвожу по блокам, блоки статей это 100 штук. Меньше не серьезно.
Минимальное количество статей примерно 36 000 (тридцать шесть тысяч) статей.
Сообщайте сразу свои тарифы при условии занятости на несколько месяцев (лет).
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