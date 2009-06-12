Треб-ся копирайт/ рерайт, копирайтинг / рерайтинг

$10000
КопирайтингЗавершен50 заявок1188 просмотров
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Господа фрилансеры, мне требуется копирайтер / рерайтер для очень-очень продолжительного сотрудничества по теме написания статей для 4-х сайтов.

www.kollegia.net

www.sud-expertiza.ru

www.ur-kollegia.ru

www.expert-kollegia.ru

Мои текущие копирайтеры / рерайтеры с данными обьемами к сожалению не справляются, поэтому я вынужден искать дополнительно еще нескольких специалистов.

Руководитель

АНО "Центр Судебных Экспертиз"

Юрколлегия "Правозащита"

Kocтючeнкo Вacилий Влaдимирович

тел 8(925)504-18-14

acq (рабочий) 417781701

acq (домашний) 373353147

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Профиль сайтов имеет ЧЕТЫРЕ направления:

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН: Адвокаты и Адвокатские услуги, Семейные адвокаты, Юридические консультации, Европейский суд, Лишение водительских прав, Жилищный адвокат, Наследственное право, Уголовный адвокат, Страховое право, Взыскание долгов, Услуги усыновления, Военное право, Антпризыв, Снос домов, Долевое строительство, Инвестиционный контракт, Договор уступки прав, Предварительный договор, Гражданский иск, Авторское право, Интеллектуальное право, Патентное право, Трудовые споры.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА : Юридическое сопровождение, Услуги в арбитраже, Регистрация земли и недвижимости, Защита от рейдеров, Снятие ареста с банковских счетов, Налоговые адвокаты, Взыскание долга, Интеллектуальное право, Юридические услуги, Оффшоры (офшоры) на Кипре, Исковое заявление, Договорно право, Товарные знаки.

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ - Экономические экспертизы, Строительно-техническая экспертиза, Инженерно-техническая экспертиза, Таможенная экспертиза, Экспертиза смет, Землеустроительная экспертиза, Почерковедческая экспертиза, Техническая экспертиза документов, Автотехническая экспертиза, Трасологическая экспертиза, Товароведческая экспертиза, Лингвистическая экспертиза, Искусствоведческая экспертиза, Экологическая экспертиза, Взрывотехническая экспертиза, Психологическая экспертиза, Криминалистическая экспертиза, Пожарная экспертиза, Экспертиза электромагнитных излучений, Экспертиза радиации, Экспертиза вибрации, Экспертиза шума, Ветеринарная экспертиза, Лабораторные исследования.

ОЦЕНОЧНЫЕ УСЛУГИ: Оценка недвижимости, Оценка квартир, Оценка ущерба, Оценка земли, Оценка предприятий (бизнеса), Оценка ценных бумаг, Переоценка, Оценка ОИС и НМА, Оценка инвестиций, Оценка техники, Центры оценки, Методики оценки имущества.

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На текущий момент в проекте участвуют 4-ре сайта, два из которых наполнятся статьями уже больше 2-х лет, однако работы так много, что нужно как минимум 5-ть копирайтеров для их полноценного и быстрого наполнения качественным, (оптимизированым под одно ключевое слово - 1 страница) контентом.

Нужны люди имеющие писать грамотно, имеющие знания для оптимизированного написания статьи под одно ключевое слово, пишущие легко, призывно, интересно и читабельно.

Оплату произвожу по блокам, блоки статей это 100 штук. Меньше не серьезно.

Минимальное количество статей примерно 36 000 (тридцать шесть тысяч) статей.

Сообщайте сразу свои тарифы при условии занятости на несколько месяцев (лет).

15 лет назад
5041814
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$7000
20 дней
Над одним большим проектом с общей инвестицией примерно в 1 млн. рублей успешно сотрудничали с замечательной командой авторов Кристины около 3х месяцев. Команда создали обьем рерайт-статей в размере более 10 000 статей. В настоящее время проект временно приостановлен вследствие кризиса, но надеемся, что в скором будущем проект будет продолжен. Костюченко Василий Руководитель Группы компаний АНО "Центр Судебных Экспертиз" и Юрколлегия "Правозащита" www.sud-expertiza.ru www.kollegia.net
Ответственный, грамотный заказчик. Точно знает, чего хочет, платит вовремя. С такими людьми приятно работать. Очень надеюсь на дальшейшее продолжение сотрудничества :)
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