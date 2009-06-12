Задача - услуги несложного копирайтинга по правовой тематике. Суть задания - регулярный постинг вопросов с последующими ответами на эти же вопросы на сервисе https://otvet.mail.ru/ 1. Вопросы на которые ...
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
9 лет назад
Телефон 8(495)504-18-14
Скайп: Kostyuchenko.v.v
mail: [email protected]
Сайты:
Задача - услуги несложного копирайтинга по правовой тематике. Суть задания - регулярный постинг вопросов с последующими ответами на эти же вопросы на сервисе https://otvet.mail.ru/ 1. Вопросы на которые ...
Господа фрилансеры, мне требуется копирайтер / рерайтер для очень-очень продолжительного сотрудничества по теме написания статей для 4-х сайтов. www.kollegia.net www.sud-expertiza.ru www.ur-kollegia.ru www.expert-kollegia.ru Мои текущие ...