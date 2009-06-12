5041814

Смит 5041814

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Директор

Телефон 8(495)504-18-14

Скайп: Kostyuchenko.v.v

mail: [email protected]

Сайты:

sud-expertiza.ru

fse.ms

forum.fse.ms

фсэ.рф

Отзывы фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7000
10 баллов
16 лет назад
Треб-ся копирайт/ рерайт, копирайтинг / рерайтинг
Написание статей
Ответственный, грамотный заказчик. Точно знает, чего хочет, платит вовремя. С такими людьми приятно работать. Очень надеюсь на дальшейшее продолжение сотрудничества :)
Над одним большим проектом с общей инвестицией примерно в 1 млн. рублей успешно сотрудничали с замечательной командой авторов Кристины около 3х месяцев. Команда создали обьем рерайт-статей в размере более 10 000 статей. В настоящее время проект временно приостановлен вследствие кризиса, но надеемся, что в скором будущем проект будет продолжен. Костюченко Василий Руководитель Группы компаний АНО "Центр Судебных Экспертиз" и Юрколлегия "Правозащита" www.sud-expertiza.ru www.kollegia.net
Ответный отзыв