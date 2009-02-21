Индивидуальные тексты для строительного сайта

$50
КопирайтингЗакрыт74 заявки767 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно выполнить более 50 небольших индивидуальных текстов (описательного характера) для сайта о продаже и доставке строительных материалов.

Объем каждого текста 1000 символов.

Основной показатель качества текста - индивидуальность, каждый текст будет проверяться.

Для начала закажу только 10 текстов, в зависимости от результата буду заказывать еще.

Срок выполнения 10 первых текстов 1 неделя.

15 лет назад
anafema
Максим 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
44 отзыва(-1)
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