Индивидуальные тексты для строительного сайта

Работа заключается в написании отзывов к своим товарам. У каждого из нас наверняка есть чайник, микроволновка, пылесос, мобильный телефон, компьютер и т.д. на который Вы могли бы написать обзор, исходя из своего опыта использования. Интернет-магазин готов покупать ...
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Здравствуйте.
Нужно выполнить более 50 небольших индивидуальных текстов (описательного характера) для сайта о продаже и доставке строительных материалов.
Объем каждого текста 1000 символов.
Основной показатель качества текста - индивидуальность, каждый текст будет проверяться.
Для начала закажу только 10 текстов, в зависимости от результата буду заказывать еще.
Срок выполнения 10 первых текстов 1 неделя.
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