Текст на главную страницу сайта BDSM

$15
КопирайтингЗавершен4 заявки177 просмотров
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Необходимо написать текст на главную страницу сайта по теме BDSM (БДСМ).

т.е. рекламный текст на 6000 символов минимум

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ICQ: 740962

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15 лет назад
SplashWeb
Роман 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
arinakira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Анна просто супер!!! Серьезно и абсолютно точно подходит к заданной работе! Выполнено все на 100% качественно! Большое Спасибо, Рекомендую (!)
Роман отличный заказчик, ясно дал цель для действий, а потом так же четко произвел оплату. Рекомендую!
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