Нужна курсовая по криминалистике . Тема : Общие положения и тактические средства криминалистической тактики План: Глава 1. Понятие и содержание криминалистической тактики 1.2 ...
Технический руководитель отдела тестирования
Более чем 5 лет в области разработок программного обеспечения. Более двух лет на ведущих постах в качестве технического руководителя тестовой команды на проектах Motorola. Хороший английский. Опыт руководства коллективом (12 человек)
Навыки:
• Руководство коллективом, планирование задач, контроль выполнения, сбор отчетов.
• Улучшение процесса разработки тестов
• Участие в собраниях и переговоров
• Выполнение, разработка и поддержка тестов, тест планов, требований и матриц покрытия
• Инспекции и анализ требований
• Сбор и анализ метрик
• Автоматизация тестового процесса
• Контроль, анализ и генерация финального отчета о найденных проблемах
Инструменты: Internal Motorola tools for flashing, flexing handsets, PTF (Java-based Motorola internal test automation system), MS Office, Qualcomm tools, WSD-DDTS, Eclipse, DISSECT, Axapta, Citrix
Технологии: OOP, TCP/IP Networking, GSM, CDMA, 3G (UMTS), Wi-Fi networks. GPRS, HSDPA, EVDO. P2K, LJ platforms.
Языки программирования:
• Java, Pascal\Delphi
• SQL, VBasic, HTML
OS: MS Windows family, Linux
VCS: Clear Case
Языки: Английский (reading, writing, speaking)
Опыт разработки:
с 2005 : Технический руководитель тестового отдела в Ронда-Лимитед
Обязанности:
• Руководство тестовой командой (12 человек)
• Разработка и выполнение тестов для мультимедийного компанента телефонов Motorola
• Улучшение процесса разработки;
• Разработка требований;
• Участие в собраниях и переговорах с командами из других стран (Индия, Штаты)
• Сбор и анализ метрик;
• Обучение новых сотрудников
2004 – 2005: Системный администратор в Ресо Гарантия
Обязанности:
• Администрирование сети
Рекомендации:
• Дмитрий Емельянов, начальник тестового отдела в Ронда Лиметед.:
Телефон: +7-4232-303-578
• Сергей Бровченко, начальник отдела мультимедийных разработок в Ронда Лиметед.:
Телефон: +79084423615
Образование:
2000 - 2005
ДВГТУ ФИКТ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Курсы:
2005 – 2007 – Курсы английского языка
2005 – Конфигурационный менеджмент
2005 – Информационная безопасность
2005 – Тестирование ПО
2005 – Инспекции
2005 – CMMI
2005 – Создание требований
2005 – Управление временем
2006 – Автоматизация тестирования
2006 – Основы программирования на Java
2007 – Разработка автотестов для мультимедии
2007 – Основы безопасного программирования
Контактная информация:
Телефон: +7-902-526-8370
Email: [email protected]
ICQ: 436-713-869
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