Пишу дипломы, курсовые, тестирую сайты и приложения

Технический руководитель отдела тестирования

Более чем 5 лет в области разработок программного обеспечения. Более двух лет на ведущих постах в качестве технического руководителя тестовой команды на проектах Motorola. Хороший английский. Опыт руководства коллективом (12 человек)

Навыки:

• Руководство коллективом, планирование задач, контроль выполнения, сбор отчетов.

• Улучшение процесса разработки тестов

• Участие в собраниях и переговоров

• Выполнение, разработка и поддержка тестов, тест планов, требований и матриц покрытия

• Инспекции и анализ требований

• Сбор и анализ метрик

• Автоматизация тестового процесса

• Контроль, анализ и генерация финального отчета о найденных проблемах

Инструменты: Internal Motorola tools for flashing, flexing handsets, PTF (Java-based Motorola internal test automation system), MS Office, Qualcomm tools, WSD-DDTS, Eclipse, DISSECT, Axapta, Citrix

Технологии: OOP, TCP/IP Networking, GSM, CDMA, 3G (UMTS), Wi-Fi networks. GPRS, HSDPA, EVDO. P2K, LJ platforms.

Языки программирования:

• Java, Pascal\Delphi

• SQL, VBasic, HTML

OS: MS Windows family, Linux

VCS: Clear Case

Языки: Английский (reading, writing, speaking)

Опыт разработки:

с 2005 : Технический руководитель тестового отдела в Ронда-Лимитед

Обязанности:

• Руководство тестовой командой (12 человек)

• Разработка и выполнение тестов для мультимедийного компанента телефонов Motorola

• Улучшение процесса разработки;

• Разработка требований;

• Участие в собраниях и переговорах с командами из других стран (Индия, Штаты)

• Сбор и анализ метрик;

• Обучение новых сотрудников

2004 – 2005: Системный администратор в Ресо Гарантия

Обязанности:

• Администрирование сети

Рекомендации:

• Дмитрий Емельянов, начальник тестового отдела в Ронда Лиметед.:

Телефон: +7-4232-303-578

• Сергей Бровченко, начальник отдела мультимедийных разработок в Ронда Лиметед.:

Телефон: +79084423615

Образование:

2000 - 2005

ДВГТУ ФИКТ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.

Курсы:

2005 – 2007 – Курсы английского языка

2005 – Конфигурационный менеджмент

2005 – Информационная безопасность

2005 – Тестирование ПО

2005 – Инспекции

2005 – CMMI

2005 – Создание требований

2005 – Управление временем

2006 – Автоматизация тестирования

2006 – Основы программирования на Java

2007 – Разработка автотестов для мультимедии

2007 – Основы безопасного программирования

Контактная информация:

Телефон: +7-902-526-8370

Email: [email protected]

ICQ: 436-713-869