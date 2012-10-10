Рерайт описаний игр

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок197 просмотров

Требуется сделать рерайт для нескольких игр.

13 лет назад
Afflictio
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ksana_ks
Оксана 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
7 дней
Очень доволен сотрудничеству. Вовремя и на высоком уровне.
Ответственный заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи и вовремя произведенная оплата, оставили только положительное впечатление. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ksana_ks
Оксана 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад