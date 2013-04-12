Публикация объявления на тематические доски

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок176 просмотров

Работа для школьников.

Необходимо разместить 1 объявление на 50 досках объявлений.

одна публикация=3 рубля.

Оплата – сразу же по факту предоставления отчета в txt формате в виде списка

ссылок на опубликованные объявления

13 лет назад
kochetoff
Алекс 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

OlgaGlu
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$5
3 дня
Ольга - очень толковый и ответственный исполнитель. Доверив задачу ей - вы можете не сомневаться, что работа будет выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Рекомендую Александра! Сотрудничеством полностью довольна!

Заявки фрилансеров

OlgaGlu
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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