Требуются люди, имеющие возможность размещать отзывы на Яндекс.Маркете. Отзывы писать НЕ нужно, тексты я дам. Вам – только разместить их (копировать – вставить). Набираю команду на постоянное сотрудничество. ...
Публикация объявления на тематические доски
Работа для школьников.
Необходимо разместить 1 объявление на 50 досках объявлений.
одна публикация=3 рубля.
Оплата – сразу же по факту предоставления отчета в txt формате в виде списка
ссылок на опубликованные объявления
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Требуется администратор/модератор районного портала. Обязанности: ФОРУМ: Форумная модераторская (перенос, слив, мультипостинг и т.д.), подбор новых модераторов. Форумная социальная (баны, плюсы, конфликты, устные предупреждения и ЛС с нарушителями) Форумная рекламная (рекламные ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
На молодой форум, посвященный мобильным телефонам, смартфонам и планшетникам, требуется команда для первоначального наполнения. Именно уже состоявшася команда, с опытом. Требования: - Знание тематики - Высокая грамотность - Заполненные ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно: 1. исправить/доработать описания и цены примерно 50 товаров (мебель, матрасы), которые уже есть на сайте 2. заполнить порядка 10 новых позиций 3. в дальнейшем оперативно заливать описания и цены новых ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Сразу просьба писать цену, в оч.разумных пределах, статьи разумеется написаны. Срочно. Сегодня.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Вакансия контент менеджера на постоянной основе для регулярной работы на forex форумах. Цель – общение среди трейдеров на тему торговли на валютном рынке forex. Каждое сообщение оплачивается. График работы полностью свободный, средняя занятость: 1-2 часа ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $35
Есть интернет-магазин. Для заполнения магазина товарами используется скрипт. Данные берутся из таблицы. В таблице не заполнена графа "Изображения". Нужно ее заполнить. Для этого: 1. Ищется картинка ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется набрать научную статью со сканированной рукописи по требованиям редакции. Есть рисунки и формулы. Требуемый формат ms word 97, формулы в microsoft equation. Примерный объем 7 полных страниц вордовского текста.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
10-15 ссылок распределить на ~70 объявлений. Работа на 40 мин. максимум. 250 руб.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Нужно 2-3 человека, разбирающихся в IT (хостинг, домены, сервера), имеющие грамотный русский, ответственные. В обязанности будет входить – мониторинг 50 тематических форумов, ответы в определенных темах, отчетность в онлайн-таблице. Работа постоянная, не привязанная ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад