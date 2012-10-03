Поиск, копирайт и внесение справочной информации по магазинам и компаниям. Информацию берем ТОЛЬКО с официальных сайтов компаний. Работа для тех, кто может уделять работе хотя бы 5-6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа ...
Контент-менеджер для Forex форумов
Вакансия контент менеджера на постоянной основе для регулярной работы на forex форумах. Цель – общение среди трейдеров на тему торговли на валютном рынке forex. Каждое сообщение оплачивается. График работы полностью свободный, средняя занятость: 1-2 часа в день. Оклад сдельный + премия за высокий результат. Для работы необходимо хорошее знание валютного рынка и минимальный опыт торговли на Forex.
Заявки фрилансеров
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