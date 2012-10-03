Поиск, копирайт и внесение справочной информации по магазинам и компаниям. Информацию берем ТОЛЬКО с официальных сайтов компаний. Работа для тех, кто может уделять работе хотя бы 5-6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа ...
Отзывы на Яндекс. Маркет
Требуются люди, имеющие возможность размещать отзывы на Яндекс.Маркете.
Отзывы писать НЕ нужно, тексты я дам. Вам – только разместить их (копировать – вставить).
Набираю команду на постоянное сотрудничество.
Требования:
- много ящиков на Яндекс.почте (от трех месяцев)
- умение менять ip и практические знания и умения, как сделать так, чтобы яндекс не догадался, что отзыв оставляет один человек :)
Стоимость отзыва – 50 р. (повторю: писать его не нужно, только скопировать и вставить). Оплата через три дня после публикации.
Если у вас нет опыта, пожалуйста, не пишите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Требуется администратор/модератор районного портала. Обязанности: ФОРУМ: Форумная модераторская (перенос, слив, мультипостинг и т.д.), подбор новых модераторов. Форумная социальная (баны, плюсы, конфликты, устные предупреждения и ЛС с нарушителями) Форумная рекламная (рекламные ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
На молодой форум, посвященный мобильным телефонам, смартфонам и планшетникам, требуется команда для первоначального наполнения. Именно уже состоявшася команда, с опытом. Требования: - Знание тематики - Высокая грамотность - Заполненные ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
10-15 ссылок распределить на ~70 объявлений. Работа на 40 мин. максимум. 250 руб.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Нужно 2-3 человека, разбирающихся в IT (хостинг, домены, сервера), имеющие грамотный русский, ответственные. В обязанности будет входить – мониторинг 50 тематических форумов, ответы в определенных темах, отчетность в онлайн-таблице. Работа постоянная, не привязанная ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется контент-менеджер, который имеет базовые знания английского языка. Необходимо перебивать анкеты пользователей с американского сайта. В каждой анкете есть около 30 фотографий и небольшой текст About Me. Вот этот текст нужно перевести на русский и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Здравствуйте! Ищем опытного пользователя хлебопечки, разбирающегося в тонкостях приготовления ДОМАШНЕГО хлеба для ведения и поддержки группы Вконтакте. Вас не должны пугать следующие словосочетания: "провалилась крыша", "колобок", "цвет корочки", ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! У нас проходит конкурс. Есть интернет-ресурс посвещенный этому конкурсу. Основная цель – разрекламировать информацию о ресурсе и сам ресурс путём публикации сообщений в соц.сети вконтакте. Основные задачи: ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Название, описание и фото. Цена их екселя по артикулу. до 5 руб за товар.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходима выкладка на сайт рецептов по определенному шаблону и поиск к ним картинок. В день 50 рецептов. Проект разовый - на неделю, ищу подмену нашему заболевшему контент-редактору. Но! Если обе стороны будут ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад