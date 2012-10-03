Отзывы на Яндекс. Маркет

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Закрыт11 заявок277 просмотров

Требуются люди, имеющие возможность размещать отзывы на Яндекс.Маркете.

Отзывы писать НЕ нужно, тексты я дам. Вам – только разместить их (копировать – вставить).

Набираю команду на постоянное сотрудничество.

Требования:

- много ящиков на Яндекс.почте (от трех месяцев)

- умение менять ip и практические знания и умения, как сделать так, чтобы яндекс не догадался, что отзыв оставляет один человек :)

Стоимость отзыва – 50 р. (повторю: писать его не нужно, только скопировать и вставить). Оплата через три дня после публикации.

Если у вас нет опыта, пожалуйста, не пишите.

12 лет назад
Nina-S
Нина 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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