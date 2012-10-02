Контент-редактор в кулинарный раздел

Необходима выкладка на сайт рецептов по определенному шаблону и поиск к ним картинок. В день 50 рецептов.

Проект разовый - на неделю, ищу подмену нашему заболевшему контент-редактору. Но! Если обе стороны будут довольны работой, с декабря (а может и раньше) предложу полную ставку.

Оплата в месяц - 10000 рублей. Оплата недельного проекта - 2500 рублей.

Суб. воскр. - выходные. Оплата вебмани.

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Всем спасибо, исполнитель найден!