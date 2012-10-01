Разместить обяъвление на досках (указывайте цену)

Задача: Разместить объявления на живых (!) модерируемых досках сообщений. Можно и на аналогичных форумах, где есть специальный раздел для рекламы. Спамить подряд на всех ресурсах не надо!! Регион - Москва, Московская область. Если необходимо указать почтовый ящик для подтверждения, то указывайте moneyperomru(гав)yandex.ru - я дам пароль исполнителю.

В отчете кидайте ссылки на уже размещенные объявления.

Текст примерно такой: "Бюро переводов (англ-нем-фр.) и копирайтинга Виктории Фабишек "МаниПером"предлагает свои услуги. Только профессиональные переводчики, лингвисты, журналисты, филологи. Стоимость работы вполне приемлемая, качество - безупречное! Сайт www.moneyperom.ru" - Типа такого, своими словами можно.

Доски (можно свои ресурсы добавить, если знаете "живые"). Укажите стоимость работы, абстрактные предложения не рассматриваются.

pulscen.ru

avito.ru

slando.ru

irr.ru

olx.ru

tiu.ru

212.ru

dorus.ru

baraholka.com.ru

24-on-line.ru

prodayslona.ru

mercatos.ru

6kontinentov.ru

world-page.ru

gazeta500.ru

bestru.ru

nashadoska.com

panura.ru

ruslist.ru

mylot.su

rarum.ru

doska.us

deall.ru

vdoske.ru

495ru.ru

pc01.ru

1000dosok.ru

ekspa.ru

vbo.ru

debett.ru

бесплатныеобъявления.рф

ruboards.net

bb.biznet.ru

Заказ буду давать примерно раз в 2 недели, если размещаете добросовестно.