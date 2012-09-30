Определить наиболее комфортные места для жизни

$50
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Закрыт1 заявка249 просмотров

найти наиболее комфортные места для формирования экопоселений в Украине

условия:

- наличие воды (озеро, река)

- земля в аренду на 49 лет или с гос. актом от 1 га на 1 семью;

- удаленность от мегаполиса не менее 75 км.

13 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

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Нет заявок фрилансеров