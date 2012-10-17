Приватный проект для Alex-crimea

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка187 просмотров

Сбор украинского текста из блогов

13 лет назад
client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alex-crimea
Александр 
61 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Как всегда, работа по сбору текстов из блогов выполнена в соответствии с требованиями и вовремя.
С Александром работать всегда приятно. Неизменно четко поставленная задача и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alex-crimea
Александр 
61 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад