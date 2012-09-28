Заполнение интернет-магазина

Требуется помощница для ведения группы в Контакте (уже существующий интернет-магазин одежды http://vk.com/city_swallow) и одноклассниках

Требуется:

- Загружать готовые фотографии

- Подписывать описания с мерками и ценами

ВСЕ.

Итого: Нужно загрузить и подписать около 600 фотографий. На всю работу не более 7 дней. Конечно можно быстрее. Когда, и в каком объеме Вы будете это делать, мне все равно.

Оплата: 1000 рублей

Обязательное требование: наличие программы для обработки фотографий на Вашем компьютере. Лучше всего - Фотошоп. Так как в дальнейшем может возникнуть необходимость иногда помогать мне с обработкой фотографий (1-2 раза в неделю) - за отдельную плату