Здравствуйте! Ищем человека на написание платных постов на форумах. 0,5$ за сообщение на форуме, ежедневно 10 постов, оплата тоже ежедневная.
Контент менеджер для сайта + группа в соц. сети
сайт компании (агенство организации мероприятий)
задачи:
1. Обновление новостной ленты -2-4 материала в месяц (обзорные, рекламные статьи, объем -2-3 листа А4)
2. Обновление галлереи - 1 раз в месяц
3. Заметки в ребрику "События месяца" - 1 раз в месяц.
4. Модерирование группы в соц сети - обновление материалов (8 раз в месяц 2 раза в неделю объем текста не более 1-го абзаца, остальное графическая информация(фото,видео,картинки)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно переделать информационную структуру и наполнение сайта (jompotal.ru), сделав из него продающую цепочку – от первой страницы до страницы с предложением. Еще мне нужно сделать подогревающую рассылку по людям уже ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо с каждый день писать отзывы на сайт, тематика стоматология, в день нужно от 3 до 5 отзывов, свободной формы. Размер отзыва от 50 до 150 символов. Интересует стоимость месячного обслуживания. Если ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны 1-2 грамотных постера для наполнения форума. Оплата 3 WMR за сообщение. Если интересно, то за подробностями стучитесь в аську 385284520Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требования: Чистый HTML (не редактор) Таблица - Все одной таблицей - 3 столбца (номер по порядку в каждом разделе, название процедуры, цена) - Ячейка ...Завершен13 лет назад
Нужно выполнить следующую работу: есть сайт по продаже одежды, Задача: 1. Сделать ресерч живых досок, каталогов объявлений по продажи одежды + на тематических форумах. НЕ говнокаталогов, а живых действующих, причесаных, типа http://www.mixprice.ru, http://qp.ru/ ...Завершен13 лет назад
Нужен контент-менеджер для видео портала. Наличие широкополосного интернета обязательно. Работа: Через систему управления нужно загружать фильмы в формате avi и добавлять к ним сопутствующую информацию: страница актера, страница режиссера, так ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для постинга на сайте мам нужны «мамочки в декрете», для оживления общения на форуме, нужен треп о детях Оплата 1500 рублей в месяц — работы нужно пару часов в день. Оставьте, ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер. Нужно добавить контент в сайт на джумла. Придумывать ничего не надо, все уже готово(контент). Объем невысокий (1-3 часа работы). С вас цена :)Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Собрать 500 позиций товара по тематике кожгалантереяЗавершен13 лет назад