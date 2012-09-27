Контент менеджер для сайта + группа в соц. сети

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок291 просмотр

сайт компании (агенство организации мероприятий)

задачи:

1. Обновление новостной ленты -2-4 материала в месяц (обзорные, рекламные статьи, объем -2-3 листа А4)

2. Обновление галлереи - 1 раз в месяц

3. Заметки в ребрику "События месяца" - 1 раз в месяц.

4. Модерирование группы в соц сети - обновление материалов (8 раз в месяц 2 раза в неделю объем текста не более 1-го абзаца, остальное графическая информация(фото,видео,картинки)

13 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров