Сверстать текст из Word в таблицу на HTML

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Завершен4 заявки205 просмотров

Требования:

Чистый HTML (не редактор)

Таблица

- Все одной таблицей

- 3 столбца (номер по порядку в каждом разделе, название процедуры, цена)

- Ячейка с названием объединенная

Быстро

1$ или отзыв

Файл прикрепил

HTML
13 лет назад
irAlex
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Fabri
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена быстро, рекомендую
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Заявки фрилансеров

Fabri
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад