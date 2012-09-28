Разместить статьи с фото на сайте (Joomla 2.5)

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Завершен5 заявок159 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Имеем:

- текст в формате Word (около 75 000 символов, разбит на главы)

- фотографии в Picasaweb

- сайт на Joomla 2.5

Необходимо:

Каждую главу текста залить на сайт, проверить форматирование и вставить 3-4 фотографии в каждую главу.

Фотографии предварительно нужно уменьшить.

Критерий выбора фрилансера - цена.

Скорость исполнения значения не имеет, главное, справиться за неделю

Предпочтение украинцам, т.к. проще с оплатой

Joomla
13 лет назад
Lab9
51 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tvarunka
34 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Понравился творческий подход и дельные советы, как улучшить конечный результат. Очень рекомендую Екатерину как грамотного, внимательного к деталям и пунктуального исполнителя.
Алексей - очень приятный в общении заказчик, который умеет адекватно и четко формировать требования к работе.

Заявки фрилансеров

tvarunka
34 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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