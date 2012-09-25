Требуется постер на форум посвященный web-разработке. Форум "голый", посмотреть можно здесь mywebhelper.net/ Бюджет будет обсуждаться в частном порядке.
Подобрать список онлайн-сервисов
На сайте, посвященном строительству/ремонту/благоустройству/инженерным системам обеспечения (все что связано с квартирой и домом), планируется открыть раздел с небольшими полезными онлайн сервисами для домашних мастеров.
ЗАДАЧА: прошерстить тематические сайты и составить список подходящих сервисов.
Формат сдачи задания: табличка в XLS
Название сервиса | Описание | Формула расчета (если есть) | URL-страниц с этим сервисом (может быть на нескольких разных сайтах).
Оплата: 30 рублей за каждый найденный уникальный сервис (без повторов). Оплата WMR
Заявки фрилансеров
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