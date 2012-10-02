Найти трастовые форумы и сделать сообщения

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Завершен2 заявки194 просмотра

Задача:

Необходимо найти 20-30 ресурсов, с высоким PR (больше 4, чем больше - тем лучше) и ТИЦ не менее 800

Зарегистрироваться на них под разнуми никами (данными).

Запостить на них вручную, нормальный, человеческий пост, касаемо ключевой фразы, которую я дам.

Пост должен пройти модерацию и появиться на ресурсе.

Все профайлы и доступы к ним - сохранить, и сообщить мне. Также сообщить ссылку на пост.

ВАЖНО!

Страница с этим постом должна попасть в индекс Яндекса и Гугла. т.е. - должна быть открыта для индексации.

Ссылку постить не будем.

Пишем сроки и цену вопроса.

13 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$50
4 дня
Всё сделал даже лучше чем я ожидал. Всё вовремя и без каких либо претензий. Чётко понял задачу и выполнил её. Рекомендую.
Отличный заказчик. Было очень интересное, нестандартное задание. Было приятно выполнять его у данного человека. Рекомендую! 10+

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LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад