Найти трастовые форумы и сделать сообщения

Задача:

Необходимо найти 20-30 ресурсов, с высоким PR (больше 4, чем больше - тем лучше) и ТИЦ не менее 800

Зарегистрироваться на них под разнуми никами (данными).

Запостить на них вручную, нормальный, человеческий пост, касаемо ключевой фразы, которую я дам.

Пост должен пройти модерацию и появиться на ресурсе.

Все профайлы и доступы к ним - сохранить, и сообщить мне. Также сообщить ссылку на пост.

ВАЖНО!

Страница с этим постом должна попасть в индекс Яндекса и Гугла. т.е. - должна быть открыта для индексации.

Ссылку постить не будем.

Пишем сроки и цену вопроса.