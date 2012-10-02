Компании "Перестройка" http://www.perestroika.com.ua требуется контент-менеджеры для добавления инфо о товарах в базу данных. Работа удаленная и постоянная. Если Вас заинтересовало это предложение и Вы готовы начать работать, присылайте свою заполненную анкету на ...
Найти трастовые форумы и сделать сообщения
Задача:
Необходимо найти 20-30 ресурсов, с высоким PR (больше 4, чем больше - тем лучше) и ТИЦ не менее 800
Зарегистрироваться на них под разнуми никами (данными).
Запостить на них вручную, нормальный, человеческий пост, касаемо ключевой фразы, которую я дам.
Пост должен пройти модерацию и появиться на ресурсе.
Все профайлы и доступы к ним - сохранить, и сообщить мне. Также сообщить ссылку на пост.
ВАЖНО!
Страница с этим постом должна попасть в индекс Яндекса и Гугла. т.е. - должна быть открыта для индексации.
Ссылку постить не будем.
Пишем сроки и цену вопроса.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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