Контент-менеджер

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Закрыт3 заявки295 просмотров

Требуется один или два ответственных человека, хорошо знающих русский язык, для описания видео роликов. Кол-во символов от 100 до 200, на заполнение одного ролика уходит мах 5 мин, плачу 5р за новость. Кого заинтересовало, пишите в личку.

13 лет назад
user0145
Петр 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров