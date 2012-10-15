ИЩУ контенщика для периодических работ по наполнению интернет-магазина стройматериалов на ShopCMS. От меня – название материала и его описание, набор характеристик. От Вас – найти 1-3 фото, залить их и аккуратно ...
Наполнение интернет-магазина косметики
Добрый день!
Требуется опытный рерайтер/контент-менеджер для постоянного сотрудничества.
Задача: наполнения каталога интернет-магазина косметики на движке WebAssyst Shop Script. (www.моя-косметичка.рф)
Тех. задание:
Кол-во товарных позиций - 300-350ед. (600-700 символов с пробелами - одна позиция. Пример:
http://www.cosmetics-bag.ru/product/aktivnoe-ochishajushee-molochko-250ml-active-balancing-cleanser-sea-of-spa-si-of-spa/)
Рерайт описания товара с официального сайта с сохранением всех потребительских характеристик с добавлением (1-2 на описание) ключевых запросов из wordstat (соответствующие списки предоставляются).
Уникальность описаний к товарам более 70%
Дополнительно в карточке товара проставляется: Дополнительные родительские категории согласно описанию, краткая характеристика товара, выбор из списка страны производителя, названия бренда и назначения продукта, добавление фото из предоставляемого нами архива.
Как это всё выглядит на практике (саму админку движка с необходимыми действиями) можно увидеть в видеоролике
(пришлю ссылку на видео по запросу, т.к. из тела заявки она не открывается почему-то.. у меня во всяком случае)
http://narod.ru/disk/60844290001.8b53c0f27c65dbb38327700fc2092b92/Video_2012-09-11_155634.wmv.html
Требования к исполнителю:
Ответственность в исполнении работы, соблюдение оговоренных сроков, наличие скайп для координации нашей работы. Подчеркиваю! ДЛЯ ПОСТОЯННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА!
Жду ваших предложений (на электронный ящик или в личку) по цене за 1 позицию, а также возможный срок исполнения.
ВСЕМ ОТПИШУСЬ С КЕМ УЖЕ СВЯЗЫВАЛСЯ В ЛИЧКЕ!
Спасибо.
С уважением, Иванов Артем
Санкт-петербург
Выбранный исполнитель
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