Наполнение интернет-магазина косметики

Добрый день!

Требуется опытный рерайтер/контент-менеджер для постоянного сотрудничества.

Задача: наполнения каталога интернет-магазина косметики на движке WebAssyst Shop Script. (www.моя-косметичка.рф)

Тех. задание:

Кол-во товарных позиций - 300-350ед. (600-700 символов с пробелами - одна позиция. Пример:

http://www.cosmetics-bag.ru/product/aktivnoe-ochishajushee-molochko-250ml-active-balancing-cleanser-sea-of-spa-si-of-spa/)

Рерайт описания товара с официального сайта с сохранением всех потребительских характеристик с добавлением (1-2 на описание) ключевых запросов из wordstat (соответствующие списки предоставляются).

Уникальность описаний к товарам более 70%

Дополнительно в карточке товара проставляется: Дополнительные родительские категории согласно описанию, краткая характеристика товара, выбор из списка страны производителя, названия бренда и назначения продукта, добавление фото из предоставляемого нами архива.

Как это всё выглядит на практике (саму админку движка с необходимыми действиями) можно увидеть в видеоролике

(пришлю ссылку на видео по запросу, т.к. из тела заявки она не открывается почему-то.. у меня во всяком случае)

http://narod.ru/disk/60844290001.8b53c0f27c65dbb38327700fc2092b92/Video_2012-09-11_155634.wmv.html

Требования к исполнителю:

Ответственность в исполнении работы, соблюдение оговоренных сроков, наличие скайп для координации нашей работы. Подчеркиваю! ДЛЯ ПОСТОЯННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА!

Жду ваших предложений (на электронный ящик или в личку) по цене за 1 позицию, а также возможный срок исполнения.

ВСЕМ ОТПИШУСЬ С КЕМ УЖЕ СВЯЗЫВАЛСЯ В ЛИЧКЕ!

Спасибо.

С уважением, Иванов Артем

Санкт-петербург