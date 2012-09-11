Здравствуйте! Необходимо наполнение интернет-магазина товарами (тематика - косметика). Описания товаров нужно рерайтить с сайта производителя. Рерайт нужен качественный, 60-70% при длине шингла 4-5. Объём текста одной карточки товара для рерайта- от 300 - 1000 символов (в каких-то продуктах ...
- Рерайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется опытный рерайтер/контент-менеджер. [b]Задача[/b]: наполнение каталога интернет-магазина. [b]Тех. задание[/b]: Товарная позиция 100-600 символов с пробелами - одна позиция. Примеры товаров можно посмотреть в разных категориях здесь: [url=http://detsky1.ru/]http://detsky1.ru/[/url] [b]Нам требуется[/b]: Рерайт описания товаров с официального сайта с сохранением всех потребительских характеристик. ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется опытный рерайтер/контент-менеджер для постоянного сотрудничества. Задача: наполнения каталога интернет-магазина косметики на движке WebAssyst Shop Script. (www.моя-косметичка.рф) Тех. задание: Кол-во товарных позиций - 300-350ед. (600-700 символов с пробелами - одна позиция. Пример: http://www.cosmetics-bag.ru/product/aktivnoe-ochishajushee-molochko-250ml-active-balancing-cleanser-sea-of-spa-si-of-spa/) Рерайт описания товара с ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад