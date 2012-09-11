Добрый день! Требуется опытный рерайтер/контент-менеджер. [b]Задача[/b]: наполнение каталога интернет-магазина. [b]Тех. задание[/b]: Товарная позиция 100-600 символов с пробелами - одна позиция. Примеры товаров можно посмотреть в разных категориях здесь: [url=http://detsky1.ru/]http://detsky1.ru/[/url] [b]Нам требуется[/b]: Рерайт описания товаров с официального сайта с сохранением всех потребительских характеристик. ...