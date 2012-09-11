ivarvi

Артем ivarvi

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Интернет-магазин косметики www.моя-косметичка.рф
Отзывы фрилансеров
irenmay
Ирина 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Наполнение интернет-магазина косметики
Артем - ответственный, пунктуальный и приятный в общении заказчик.
Работа выполнена очень качественно. Оговоренные сроки соблюдены. Будем продолжать сотрудничать.
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