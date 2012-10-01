Менеджер в сервис коллективных покупок

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок274 просмотра

Полностью свободный график, от 10 часов в неделю, от 100$/мес., оплата каждую неделю

Обязанности:

1) телефонные звонки партнерам в разных городах (по скайпу, sip или ip-телефонии), которые уже размещались или размещаются на подобных ресурсах, все источники инф-и предоставляются, достаточно позвонить и предложить разместиться в нашем сервисе, получить всю необх. инф-ю для формирования акции, требования — грамотная речь, при звонках отсутствие посторонних звуков, за каждого согласившегося партнера $1, расходы на связь оплачиваются

2) далее — этот пункт по желанию — работа с полученной инф-ей от партнеров, формирование на их основе готовых акций и публикация их на сайт, требования — грамотность, наличие некоторого свободного времени для работы (желательно и на выходных иногда), нахождение на связи большую часть дня, $1 за каждую сформированную акцию

3) далее — этот пункт по желанию — ведение отдельного сайта скидок - 25% от реализованных купонов

13 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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