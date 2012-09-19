Требуется человек для внесения на сайт «электроники и бытовой техники“ описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки), скачать — вставить ...
Копирайт объявлений
Здравствуйте ув. фрилансеры. Задача такая, нужно с нескольких сайтов (скажу какие) втч сландо и авито брать объявления определенного города и вставлять под своим логином на мой сайт. Бертся объявления за прошедшие сутки, если есть фотки то ещё 1-2 фотки. Времени вобщем-то много не займет, там думаю объявлений 500 выйдет, но сотрудничать будем постоянно. Предлагайте реальные цены, за объявления или за месяц работы.
Заявки фрилансеров
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