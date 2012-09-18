Наполнение портфолио в шаблоне WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки131 просмотр

На сайте раздел меню "Работы" разделен на два подпункта "фото" и "видео".

Для фото в шаблоне есть галерея, которую необходимо заполнить работами.

Для видео - без галереи (пример заполнения вышлю на почту).

На почту вышлю работы для заполнения и более детальное ТЗ с примерами.

WordPress
13 лет назад
EkaterinaStudio
Екатерина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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