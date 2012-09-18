Требуется человек для внесения на сайт «электроники и бытовой техники“ описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки), скачать — вставить ...
Наполнение портфолио в шаблоне WordPress
На сайте раздел меню "Работы" разделен на два подпункта "фото" и "видео".
Для фото в шаблоне есть галерея, которую необходимо заполнить работами.
Для видео - без галереи (пример заполнения вышлю на почту).
На почту вышлю работы для заполнения и более детальное ТЗ с примерами.
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