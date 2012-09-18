Мне нужен человек, который будет делать обзвон людей по списку из нашей базы, узнавать у них необходимую мне информацию и регулярно отчитываться по результатам. Работа на 2-4 часа в день несколько дней в неделю. Звонки ...
Наполнение сайта интернет-магазина электроники
Требуется человек для внесения на сайт «электроники и бытовой техники“ описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки), скачать — вставить фото, вставить описание (с Яндекса)» для некоторых товаров есть уже готовый файл с фото и характеристиками…
внесение 2000 позиций 1–10 дней = 70$
Выбранный исполнитель
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