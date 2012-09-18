Наполнение сайта интернет-магазина электроники

Требуется человек для внесения на сайт «электроники и бытовой техники“ описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки), скачать — вставить фото, вставить описание (с Яндекса)» для некоторых товаров есть уже готовый файл с фото и характеристиками…

внесение 2000 позиций 1–10 дней = 70$