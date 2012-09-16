Интернет магазин fonariki.net.ua специализируется по продаже товаров для активного отдыха и туризма. В связи с расширением ассортимента нужен исполнитель на наполнение интернет магазина товарами.

Наполнение происходит через упрощающую процесс панель наполнения (наполнение товаров не по одному, а сразу по 20 шт.).

Указывайте приблизительную стоимость наполнения одной единицы товара.