Нужен человек, который может делать комиксы с мемами быстро и много, а главное – смешно. Скидывайте примеры своих работ в ответах или на [email protected]. Спасибо!
Наполнение интернет-магазина товарами
Интернет магазин fonariki.net.ua специализируется по продаже товаров для активного отдыха и туризма. В связи с расширением ассортимента нужен исполнитель на наполнение интернет магазина товарами.
Наполнение происходит через упрощающую процесс панель наполнения (наполнение товаров не по одному, а сразу по 20 шт.).
Указывайте приблизительную стоимость наполнения одной единицы товара.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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