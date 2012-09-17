Здравствуйте, дорогие фрилансеры. Задание состоит в том, что необходимо разместить одно объявление (текст которого я предоставлю) на досках объявлений и на форумах Воронежа. Досок 40 будет достаточно. Результаты предоставить в виде ...
Составитель комиксов-мемов
Нужен человек, который может делать комиксы с мемами быстро и много, а главное – смешно. Скидывайте примеры своих работ в ответах или на [email protected]. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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