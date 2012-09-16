Наполнение каталога сайта

В связи с открытием интернет магазина детских товаров, требуется наполнить каталог сайта товарами. Движок esitebuilder. Объём около 10 тысяч товарных позиций. Предлагаем наполнять каталог группами по 50 товаров. Оплата за каждую группу. В Ваших предложениях хотим видеть цену за 1 группу, количество групп, которые Вы готовы взять в работу и сроки выполнения.