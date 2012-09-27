Сбор материала с интернет-магазинов (1000 позиций)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок301 просмотр

Полное описание проекта здесь - https://docs.google.com/document/d/1B9Li8LoEr4xmGONQnWb0ZoSdMnOglUbGcFBCdF3F46o/edit

Пожалуйста, сразу указывайте адекватную стоимость за 1 позицию или за весь проект (1000 позиций)

13 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kravtsovaV
Виктория 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
64 отзыва(-1)
13 лет назад
$72
7 дней
Отличная работа! Все выполнено качественно, в срок и без лишних вопросов. Рекомендую Викторию как ответственного исполнителя.
Благодарю за сотрудничество по интересному проекту. Заказчик всегда на связи и готов к диалогу. Оплата молниеносная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kravtsovaV
Виктория 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
64 отзыва(-1)
13 лет назад

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