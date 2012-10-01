igruski_iua

Лера, добрый вечер! Необходима Ваша помощь в наполнении сайта. Нужно наполнить таблицу для описания (описание, состав, страна происхождения итд) по шаблону, найти картинки и сделать ресайз. Порядка 1000 SKU Спасибо!
- Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо написать пять статей про чай для похудения Золотой шарик по 2500 символов. Статьи такого формата, может Вы что то подскажите. [b]1. Про чай золотой шарик: [/b] промо [u]Ключи: [/u] Чай для похудения чай для похудения отзывы чай золотой шарик похудение [b]2. Обзор ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходима верстка страниц (прокладок/прелендингов) в html. Мы предоставляем шаблон (образец) сверстанный нами в виксе её необходимо скопировать и сверстать в html. Со всей графикой, страницы без функционала (меню, форм итд) назначение страницы - передавать ссылочную ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Заполнение и рерайт карточек товара (игрушки) Требование уникальность, читабельность, от 400 знаков + 2 - 3 картинки. 4 гривны 1 карточка Только для фрилансеров из Украины, оплата через Приват!!!Наполнение сайтов46 заявокЗакрыт10 лет назад
Разместить текст на страницах сайта: категория + бренд, (сверстать блок для текста). Сайт на magento. 175 страниц, есть файл с текстами и ссылками где его необходимо разместить. Сайт igrushki.uaНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Анимированные баннеры для Гугл (все размеры) для сайта igrushki.ua на основании лого силуэты видов игрушек собираются в центре перемешиваются и получается лого Текст Игрушке со всего Мира с доставкой по Украине и в конце под лого адрес ...Баннеры13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ролик 10 секунд, для pre-roll рекламы и ТВ Объект - браслет от укачивания Travel Band (travelband.com.ua) Ролик на фоне: корабль плывет по волнам - машина едет по холмистой местности - самолёт летит через зону турбулентности (дождь) надписи ...Анимация10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо спарсить 4500 товаров: описание и картинки. Сайт на magento, можно написать скрипт. Есть xls файл где все товары разбиты по каталогу и имеют артикула и ссылки на сайты откуда парсить. Некоторые названия товаров в каталоге ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
В связи с открытием интернет магазина детских товаров, требуется наполнить каталог сайта товарами. Движок esitebuilder. Объём около 10 тысяч товарных позиций. Предлагаем наполнять каталог группами по 50 товаров. Оплата за каждую группу. ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад