igruski_iua

Михаил igruski_iua

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Наполнить описание товаров для сайта

    Лера, добрый вечер! Необходима Ваша помощь в наполнении сайта. Нужно наполнить таблицу для описания (описание, состав, страна происхождения итд) по шаблону, найти картинки и сделать ресайз.  Порядка 1000 SKU Спасибо!

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • 5 рекламных статей

    Необходимо написать пять статей про чай для похудения Золотой шарик по 2500 символов. Статьи такого формата, может Вы что то подскажите. [b]1.  Про чай золотой шарик: [/b] промо [u]Ключи: [/u] Чай для похудения чай для похудения отзывы чай золотой шарик похудение [b]2. Обзор ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка cтраницы в html

    Необходима верстка страниц (прокладок/прелендингов) в html. Мы предоставляем шаблон (образец) сверстанный нами в виксе  её необходимо скопировать и сверстать в html. Со всей графикой, страницы без функционала (меню, форм итд) назначение страницы - передавать ссылочную ...

    HTML
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт карточек товара

    $500

    Заполнение и рерайт карточек товара (игрушки) Требование уникальность, читабельность, от 400 знаков + 2 - 3 картинки. 4 гривны 1 карточка Только для фрилансеров из Украины, оплата через Приват!!!

    Наполнение сайтов46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннеры для гугла

    Анимированные баннеры для Гугл (все размеры) для сайта igrushki.ua на основании лого силуэты видов игрушек собираются в центре перемешиваются и получается лого Текст Игрушке со всего Мира с доставкой по Украине и в конце под лого адрес ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рисованный видеоролик - 10 секунд

    $500

    Ролик 10 секунд, для pre-roll рекламы и ТВ Объект - браслет от укачивания Travel Band (travelband.com.ua) Ролик на фоне: корабль плывет по волнам - машина едет по холмистой местности - самолёт летит через зону турбулентности (дождь) надписи ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер товаров

    Необходимо спарсить 4500 товаров: описание и картинки. Сайт на magento, можно написать скрипт. Есть xls файл где все товары разбиты по каталогу и имеют артикула и ссылки на сайты откуда парсить. Некоторые названия товаров в каталоге ...

    Magento
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение каталога сайта

    В связи с открытием интернет магазина детских товаров, требуется наполнить каталог сайта товарами. Движок esitebuilder. Объём около 10 тысяч товарных позиций. Предлагаем наполнять каталог группами по 50 товаров. Оплата за каждую группу. ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$15
10 баллов
7 лет назад
5 рекламных статей
Спасибо за приятное сотрудничество!
Быстро и качественно проработанные материалы. Рекомендую Леру, как добросовестного исполнителя для Ваших статей.
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