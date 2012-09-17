Здравствуйте все. Итак, требуется исполнитель, хорошо знакомый с визуальным редактором, а так же владеющий гипертекстовой разметкой html. Задача следующая: есть сайт climat.allara-cms.ru Информация на сайт ТЕХНИЧЕСКИ залита. Осталось отредактировать ее ...
Редактор автосайта
Нужен редактор автосайта
Обязанности:
1. Писать автомобильные новости 2 раза в неделю, рерайт, в месяц получится 10-12 тыс символов.
2. Модерировать, редактировать отзывы и комментарии посетителей.
3. Модерировать форум, отвечать на сообщения
4. Мелкие текущие работы по сайту (поменять названия разделов, изменить телефон автошколы и т.п.)
Обязателньо наличия icq/skype для быстрой связи, постоянное присутсвие онлайн, не пропадать из сети на несколько дней либо предупреждать об этом.
Более полные инструкции вышлю выбранному кандидату.
Оплата помесячно, 2000руб/месяц
Заявки фрилансеров
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