Редактор автосайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок279 просмотров

Нужен редактор автосайта

Обязанности:

1. Писать автомобильные новости 2 раза в неделю, рерайт, в месяц получится 10-12 тыс символов.

2. Модерировать, редактировать отзывы и комментарии посетителей.

3. Модерировать форум, отвечать на сообщения

4. Мелкие текущие работы по сайту (поменять названия разделов, изменить телефон автошколы и т.п.)

Обязателньо наличия icq/skype для быстрой связи, постоянное присутсвие онлайн, не пропадать из сети на несколько дней либо предупреждать об этом.

Более полные инструкции вышлю выбранному кандидату.

Оплата помесячно, 2000руб/месяц

13 лет назад
bigconcept
Степан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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