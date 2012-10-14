Требуется человек для внесения на сайт «электроники и бытовой техники“ описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки), скачать — вставить ...
Поиск фотографий для сайта в интернете
Нужен ряд тематических фотографий/картинок на страницы сайтов.
1-2 фотографии на страницу размер от 200px.
Картинки должны быть тематическими, красивыми, яркими, запоминающимися....
С вас желательно несколько примеров
Водитель погрузчика
Промоутер
Охранник
Маркировщик
Упаковщик
Особенности поиска мерчендайзеров
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Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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