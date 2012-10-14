Поиск фотографий для сайта в интернете

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Завершен13 заявок413 просмотров

Нужен ряд тематических фотографий/картинок на страницы сайтов.

1-2 фотографии на страницу размер от 200px.

Картинки должны быть тематическими, красивыми, яркими, запоминающимися....

С вас желательно несколько примеров

Водитель погрузчика

Промоутер

Охранник

Маркировщик

Упаковщик

Особенности поиска мерчендайзеров

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13 лет назад
mak13
Макс 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Skyba_Bohdan
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Богдан, подобрал качественные красивые фотки. Учел все пожелания. Продолжим работать.
Очень доволен ! Приятно иметь дело с таким заказчиком! =)

Заявки фрилансеров

Skyba_Bohdan
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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