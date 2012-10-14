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Богдан Скиба
Skyba_Bohdan
Skyba_Bohdan
33 года
Украина
/
Львов
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Макс Мак
mak13
45 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
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Богдан, подобрал качественные красивые фотки. Учел все пожелания. Продолжим работать.
Очень доволен ! Приятно иметь дело с таким заказчиком! =)
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Отзывы заказчиков
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