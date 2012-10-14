Skyba_Bohdan

Богдан Скиба Skyba_Bohdan

 
33 годаУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mak13
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
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Богдан, подобрал качественные красивые фотки. Учел все пожелания. Продолжим работать.
Очень доволен ! Приятно иметь дело с таким заказчиком! =)
Ответный отзыв