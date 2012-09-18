Требуется человек для внесения на сайт «электроники и бытовой техники“ описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки), скачать — вставить ...
Размещение записей на сайте
Порядок работы такой:
Вставить картинку (каталог картинок предоставляется)
Написать текст до 500 знаков без пробелов
Заполнить SEO (ключевые слова)
Текст надо писать на тему керамической фотоплитки и её применению в интерьере.
В тексте необходимо описать вставленную картинку и предложить читателю варианты в каком интерьере и помещении данная картинка может быть использована. По большому счету описание использования данной картинки будет везде однотипным, ведь вариантов помещений не так уж и много (бассейн, кухня, столовая, детская, сауна и т.п.)
Объем работ ~ 1000 записей.
Работать надо в CMS WordPress.
В своих предложения указывайте стоимость за одну запись и ссылку на портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
На сайте раздел меню "Работы" разделен на два подпункта "фото" и "видео". Для фото в шаблоне есть галерея, которую необходимо заполнить работами. Для видео - без галереи (пример заполнения вышлю на почту). ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен ряд тематических фотографий/картинок на страницы сайтов. 1-2 фотографии на страницу размер от 200px. Картинки должны быть тематическими, красивыми, яркими, запоминающимися.... С вас желательно несколько примеров Водитель погрузчика Промоутер ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Работа заключается в том, чтобы найти товарные агрегаторы для Интернет-магазина одежды. Сайты должны относиться к России. Украинские, белорусские, молдавские и прочие нероссийские агрегаторы не подходят. Уже имеется список определенных агрегаторов - ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо искать и добавлять компании в каждую из категорий сайта http://avtoresurs.net.ua/ То есть это авторазборки, магазины автозапчастей и автосетвисы Только актуальные (работающие) кампании из Украины! (будет проверятся) Работа не ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Мне нужен человек, который будет делать обзвон людей по списку из нашей базы, узнавать у них необходимую мне информацию и регулярно отчитываться по результатам. Работа на 2-4 часа в день несколько дней в неделю. Звонки ...Закрыт13 лет назад
КонтентЗакрыт13 лет назад
Необходимо наполнить форум постами IT-тематики. Предлагайте Ваши цены.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим вебмастер. Обязанности: 1) Всегда на связи голосом (телефон или skype) 2) Добавление новостей 3) Добавление статей 4) Приведение в порядок сайта 5) Добавление графики Оплата почасовая. Предложения присылайте на ...Закрыт13 лет назад
- $100
Нужен редактор автосайта Обязанности: 1. Писать автомобильные новости 2 раза в неделю, рерайт, в месяц получится 10-12 тыс символов. 2. Модерировать, редактировать отзывы и комментарии посетителей. ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад