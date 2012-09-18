Размещение записей на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок249 просмотров

Порядок работы такой:

Вставить картинку (каталог картинок предоставляется)

Написать текст до 500 знаков без пробелов

Заполнить SEO (ключевые слова)

Текст надо писать на тему керамической фотоплитки и её применению в интерьере.

В тексте необходимо описать вставленную картинку и предложить читателю варианты в каком интерьере и помещении данная картинка может быть использована. По большому счету описание использования данной картинки будет везде однотипным, ведь вариантов помещений не так уж и много (бассейн, кухня, столовая, детская, сауна и т.п.)

Объем работ ~ 1000 записей.

Работать надо в CMS WordPress.

В своих предложения указывайте стоимость за одну запись и ссылку на портфолио.

WordPress
13 лет назад
kozloff
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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