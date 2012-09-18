Размещение записей на сайте

Порядок работы такой:

Вставить картинку (каталог картинок предоставляется)

Написать текст до 500 знаков без пробелов

Заполнить SEO (ключевые слова)

Текст надо писать на тему керамической фотоплитки и её применению в интерьере.

В тексте необходимо описать вставленную картинку и предложить читателю варианты в каком интерьере и помещении данная картинка может быть использована. По большому счету описание использования данной картинки будет везде однотипным, ведь вариантов помещений не так уж и много (бассейн, кухня, столовая, детская, сауна и т.п.)

Объем работ ~ 1000 записей.

Работать надо в CMS WordPress.

В своих предложения указывайте стоимость за одну запись и ссылку на портфолио.