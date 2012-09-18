Поправить цены на 70 товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок320 просмотров

Добрый день,

Требуется поправить цены на 70 товаров. Сделали наценку 30%, а надо 100%.

Магазин на Prestashop

Оплата по факту Яндекс деньгами.

ася 208 514 9 90

PrestaShop
13 лет назад
websson
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров