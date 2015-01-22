Размещение ссылок на тематических форумах

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Завершен3 заявки226 просмотров

Задача: Найти форум, зарегистрироваться, и поставить ссылку на сайт (Ссылка вида http://www.site.ru/)

Оплата: только ссылки которые стоят спустя 3 дня после постинга.

Тематики:

Мобильные гаджеты

Медицина

Животные

В отзыве укажите стоимость одной ссылки и если был опыт аналогичной работы.

13 лет назад
C4ACTbE
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MRybakov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$1
7 дней
Хорошо
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

MRybakov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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