Забить дорожные знаки в cms

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Завершен14 заявок238 просмотров

Нужно перебить дорожные знаки в orchard cms из статьи в википедии Дорожные_знаки_Российской_Федерации.

Я скину инструкцию куда конкретно нажимать.

Общий план работы:

1. Вы скачиваете фото нужного разрешение из википедии. Правильно называете его у себя на компе (название файла нужно давать согласно номеру знака, заменив точки на тире, то есть для первого знака 1.1 - файл должен называться 1-1.png)

2. Заполняете поля знака в cms

а) Категорию знака (выбираете из выпадающего списка)

б) Название (копированием текста из википедии)

в) Пояснение (копированием текста из википедии)

г) Номер знака (копированием текста из википедии)

д) Фото (выбираете скачанный файл у себя на компе)

Всего у нескольких знаков нет фоток с нужным разрешением, в таком случае вы отмечаете у себя этот знак и в конце скините мне список всех таких знаков. Такой знак нужно добавить без фото.

13 лет назад
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$30
2 дня
С Марьяной приятно работать. С самого начала она разобралась, что и как нужно делать. Сделала адекватную оценку как сроков, так и стоимости работы. Выполнила все как нужно и во время. Спасибо за хорошую работу.
Замечательный заказчик. Грамотно ставит задачу и адекватно ценит как проделанную работу так и исполнителя. Приятен в общении. От работы остались лишь позитивные эмоции.

Заявки фрилансеров

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад

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