Забить дорожные знаки в cms

Нужно перебить дорожные знаки в orchard cms из статьи в википедии Дорожные_знаки_Российской_Федерации.

Я скину инструкцию куда конкретно нажимать.

Общий план работы:

1. Вы скачиваете фото нужного разрешение из википедии. Правильно называете его у себя на компе (название файла нужно давать согласно номеру знака, заменив точки на тире, то есть для первого знака 1.1 - файл должен называться 1-1.png)

2. Заполняете поля знака в cms

а) Категорию знака (выбираете из выпадающего списка)

б) Название (копированием текста из википедии)

в) Пояснение (копированием текста из википедии)

г) Номер знака (копированием текста из википедии)

д) Фото (выбираете скачанный файл у себя на компе)

Всего у нескольких знаков нет фоток с нужным разрешением, в таком случае вы отмечаете у себя этот знак и в конце скините мне список всех таких знаков. Такой знак нужно добавить без фото.