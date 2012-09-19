Размещение объявлений на досках

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки185 просмотров

Необходимо разместить объявления на досках Москвы и МО.

Доски все живые, задачи не продвижение а звонки и покупки.

В заявке пишите стоимость за размещение на одной доске.

P.S. Как размещать будете, без разницы. Автоматически или вручную, необходимы звонки.

13 лет назад
RCC_Ghost
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Менеджер в сервис коллективных покупок

    Полностью свободный график, от 10 часов в неделю, от 100$/мес., оплата каждую неделю Обязанности: 1) телефонные звонки партнерам в разных городах (по скайпу, sip или ip-телефонии), которые уже размещались или размещаются ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обновление данных

    Задача в том чтобы произвести сверку между украинской и российской версией сайта который торгует недвижимостью в Турции. Все недостающие обьекты нужно будет корректно внести. Сайт на WP. Используется много "custom fields" но впринципе ...

    WordPress
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны фото-видео приколы

    Нужно на сайт v-prikol.ru добавлять оригинальные (не скопированные с других сайтов) фото-видео приколы. Кто хочет поучаствовать, указывайте цены (обязательно).

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнить магазин товарами

    Магазин на WP+WooCommerce, контент, естественно, предоставляется. Наполнять одно удовольствие, по сути ctrl+c - ctrl+v... Товаров до 1000. + Есть подробная инструкция по наполнению, в которой всего 15 шагов от авторизации до ...

    WooCommerceWordPress
    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт объявлений

    Здравствуйте ув. фрилансеры. Задача такая, нужно с нескольких сайтов (скажу какие) втч сландо и авито брать объявления определенного города и вставлять под своим логином на мой сайт. Бертся объявления за прошедшие сутки, если есть фотки ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редактирование Word документов

    Нужен человек на приятное и стильное оформление Word документов. Колонтитулы, фоны, блоки, фото и т.д. Чтобы из этого материала создавать электронные книги и упаковывать в PDF.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение портфолио в шаблоне WordPress

    $50

    На сайте раздел меню "Работы" разделен на два подпункта "фото" и "видео". Для фото в шаблоне есть галерея, которую необходимо заполнить работами. Для видео - без галереи (пример заполнения вышлю на почту). ...

    WordPress
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск фотографий для сайта в интернете

    Нужен ряд тематических фотографий/картинок на страницы сайтов. 1-2 фотографии на страницу размер от 200px. Картинки должны быть тематическими, красивыми, яркими, запоминающимися.... С вас желательно несколько примеров Водитель погрузчика Промоутер ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад