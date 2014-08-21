Копирование фотографий с сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен20 заявок287 просмотров

Есть список сайтов, необходимо скопировать с них фотографии товаров. Работа на сегодняшний день. Подробности в переписке.

13 лет назад
Eisen1987
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена хорошо, рекомендую
Приятно работать с заказчиком, который всегда на связи, у которого чёткое ТЗ и своевременная оплата! Спасибо!

Заявки фрилансеров

nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад