Заполнение сайта товарами (копипаст)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт25 заявок283 просмотра

Нужен специалист для заполнения интернет-магазина товарами (копипаст с других ресурсов)…

75$/1000товаров

товаров к заполнению много, заполнять нужно постоянно

13 лет назад
telnet9
Денис 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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