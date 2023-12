Сконвертирую ваш сайт в полноценное мобильное приложение для Android и iOS (FullStack developer for android/iOS)

#WebView for Google Play and App Store is Here!

I'm a fullStack developer for android/iOS. I can do all the necessary stages of mobile development on my own without involving subcontractors. I develop applications in native programming languages Kotlin and Swift.

I can also develop the back-end in PHP with MySQL (almost always needed).

I must say right away that native applications are much better and more reliable than multiplatform options. Cooperation with me will be beneficial for you both in terms of quality and cost.

I give a guarantee for applications, help with maintenance and support.

I can also develop WordPress plugins.