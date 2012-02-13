Здравствуйте! Нужно создать магазин пополнения счетов за WebMoney по партнерской программе ukrbuy. Можно только программную часть без дизайна. Предлагайте ваши цены, обсудим
#Сконвертирую ваш сайт в полноценное мобильное приложение для Android и iOS. Также помогу с публикацией в Google Play и App Store. Пишите! Это недорого.
Разрабатываю мобильные приложения для Android и iOS. Делаю под ключ от макета до размещения в каталогах приложений. Я являюсь FullStack-разработчиком, т.е. сделаю все необходимые этапы в разработке самостоятельно без привлечения субподрядчиков. Приложения разрабатываю на нативных языках программирования Kotlin (рекомендовано Google для Android) и Swift (под iOS).
Также пишу бэкэнд (серверная часть) на PHP с MySQL, если это требуется (нужно почти всегда).
Сразу скажу что нативные приложения это на много лучше и надежнее чем мульти платформенные варианты. Сотрудничество со мной вам будет выгодно как по качеству так и по стоимости.
На приложения даю гарантию, помогаю с обслуживанием и поддержкой.
Также кому интересно, разрабатываю плагины для WordPress.
#WebView for Google Play and App Store is Here!
I'm a fullStack developer for android/iOS. I can do all the necessary stages of mobile development on my own without involving subcontractors. I develop applications in native programming languages Kotlin and Swift.
I can also develop the back-end in PHP with MySQL (almost always needed).
I must say right away that native applications are much better and more reliable than multiplatform options. Cooperation with me will be beneficial for you both in terms of quality and cost.
I give a guarantee for applications, help with maintenance and support.
I can also develop WordPress plugins.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист для выполнения регистрации сайтов по каталогам сайтов. Работа на постоянной основе, оплата в Вебмани своевременно, по факту. Наличие высокоскоростного доступа в Интернет - обязательно! Есть вопросы - спрашивайте, обсудим!Управление проектами2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Срочно нужен администратор (в области продвижения сайтов) Работа немного рутинная, заключается в регистрации сайтов по каталогам. Своевременную оплату гарантирую. Пишите, обсудим.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен специалист для заполнения интернет-магазина товарами (копипаст с других ресурсов)… 75$/1000товаров товаров к заполнению много, заполнять нужно постоянноНаполнение сайтов25 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист PHP, для создания сайта с парсингом товаров с интернет-магазина (цена, наличие, описание, фото...) цена договорная, за подробностями пишите в личкуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Нужен специалист для заполнения интернет-магазина товарами... 75$/1000товаров товаров к заполнению много, заполнять нужно постоянноНаполнение сайтов45 заявокЗакрыт12 лет назад
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Нужен специалист для заполнение сайтов. Текст должен быть уникальным (перепечатывать имеющийся текст) + фотографии.Копирайтинг59 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист по написанию уникальных читаемых текстов "для людей" Тема: туризмКопирайтинг55 заявокЗакрыт12 лет назад