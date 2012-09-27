Требуется контент-менеджер для видео-портала

Нужен контент-менеджер для видео портала. Наличие широкополосного интернета обязательно.

Работа:

Через систему управления нужно загружать фильмы в формате avi и добавлять к ним сопутствующую информацию:

страница актера, страница режиссера, так же само описание фильма (продолжительность, страна, год выпуска)

Инфу по фильмам и сами фильмы можно брать с fast-torrent.ru, остальная инфа есть на wiki.

Просьба указывать стоимость добавления 1. фильма. Работа регулярная, т.е. загружать будем постоянно.