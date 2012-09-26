Разработка/переделка структуры/контента сайта

Нужно переделать информационную структуру и наполнение сайта (jompotal.ru), сделав из него продающую цепочку –

от первой страницы до страницы с предложением.

Еще мне нужно сделать подогревающую рассылку по людям уже зарегистрированным на сайте.

Кроме этого нужны ваши советы и грамотные консультации по этим и смежным вопросам.

Если есть интерес и желание этим заняться – дайте знать.