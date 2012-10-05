al2001

Александр al2001

 
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Bakshyn
Тарас 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сбор информации по сайтам вакансий
Всё чётко и понятно. Приятно работать.
Работа выполнена в срок и бюджет Претензий нет.
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vreshch
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Разработка приложения под Joomla (эл. очередь)
Отличный заказчик – с Т.З. все четко уточнили. Помог в реализации. Вопроси, решаются бистро. С оплатой проблем нету.
Отличная работа. Немного выбились из сроков, но работа, по моему, была алгоритмически непростая - поэтому все в порядке. Пожелания, которые возникали по ходу работы и не могли быть предусмотрены на этапе формирования ТЗ были выполнены. В целом доволен сотрудничеством, думаю будем работать дальше.
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