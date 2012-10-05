Отличная работа. Немного выбились из сроков, но работа, по моему, была алгоритмически непростая - поэтому все в порядке. Пожелания, которые возникали по ходу работы и не могли быть предусмотрены на этапе формирования ТЗ были выполнены. В целом доволен сотрудничеством, думаю будем работать дальше.