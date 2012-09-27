Ищется контент менеджер с хорошими навыками HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки236 просмотров

Интернет магазин ищет контент менеджера, с хорошими навыками HTML и базовыми знаниями SQL.

Требуется обновление информации и наполнение магазина в режиме онлайн, удаленная работа.

Оплата ежемесячно 12 000 р. загруженность 4 ч в день.

Для выбора исполнителя предлагается выполнить тестовое оплачиваемое задание (с оплатой по факту выполнения 100 р.) вебмани, Яд, сбербанк.

За ТЗ писать в личку. Срочность выполнения - к утру, так как завтра будем выбирать исполнителя.

HTMLSQL
13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

clash
50 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$370
30 дней
Спасибо за выполненную работу, специалист своего дела.
Тестовое задание выполнил, 100 рублей получил. Меня выбрали исполнителем, на этом вся работа закончилась. Кроме того, получив 100 рублей за тестовое задание мне пришлось оплатить процент сайту от всей суммы зарплаты вакансии - т.е. от 370 USD

Заявки фрилансеров

clash
50 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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