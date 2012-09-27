Размещение объявлений по форумам

Здравствуйте.

Необходим человек, который разместит объявления с ссылкой на сайт и контактами на тематических форумах.

Темы форумов: миграция в РФ, работа в РФ для иностранцев, семейный юрист, бизнес-тренинги, медиация.

На каждую из тем, вышлю текст который необходимо будет разместить.

Базы форумов нет. Подойдут любые, где есть активность за последнее время.

За размещение одного объявления 7 рублей. Желательно через Яндекс.Деньги

Если коротко и сумбурно, то как-то вот так.