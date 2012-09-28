Требуется помощница для ведения группы в Контакте (уже существующий интернет-магазин одежды http://vk.com/city_swallow) и одноклассниках Требуется: - Загружать готовые фотографии - Подписывать описания с мерками и ценами ВСЕ. ...
Перенос информации со старого сайта на новый
Добрый день
Нужен человек готовый поработать на выходных и перенести информацию со старого сайта на новый.
Требование - 100% совпадение.
Подробности в ЛС
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